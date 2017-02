‘Een op de tien moorden in ons land gebeurt in Limburg’

Tien procent van alle moorden in België is vorig jaar in de provincie Limburg gepleegd, maar toekomstige moordenaars zijn gewaarschuwd: de federale gerechtelijke politie neemt voortaan elk onverklaarbaar overlijden nog beter onder de loep.

Dat cijfer maakten Kris Vandepaer, directeur van de federale gerechtelijke politie (FGP) Limburg en de procureur van Limburgse Guido Vermeiren vrijdag in Hasselt bekend tijdens de voorstelling van het jaarverslag.

‘We zitten hier in Limburg ook meer met de georganiseerde criminaliteit, zoals drugslabs, cannabisplantages, cocaïnehandel en wapenzwendel.’, voegde de Limburgse procureur er aan toe. Hij wilde de aandacht vestigen op het capaciteitsprobleem inzake personeel en middelen voor de aanpak van die zware criminaliteit.

Dark numbers

Er hadden vorig jaar maar liefst 260 afstappingen (afbakenen van een perimeter rond het lijk) en zestig autopsies plaats. ‘Nu wordt bij alle onverklaarbare overlijdens een vast draaiboek toegepast. Dat kan ook zijn als iemand plotseling op de openbare weg overlijdt. Dan beschouwen we dat als een ongewoon sterfgeval. Vroeger konden zo bepaalde verdachte overlijdens onder de radar blijven’, aldus Vandepaer.

‘Vorig jaar zaten we met drie dark numbers, waarbij bleek dat er achter een overlijden toch meer zat en dat het inderdaad een misdrijf betrof. Zo was er bijvoorbeeld een man, van wie we meenden dat die door overmatig alcoholgebruik overleden was. In verband met zijn dood zijn toch twee aanhoudingen verricht.’

Bodycam

Nieuw bij een moordonderzoek is dat het ‘Labo Steun Team’ van de FGP een plaats delict met een bodycam betreedt. ‘Zo zijn er minder personen aanwezig op de plaats delict, waardoor er minder sporencontaminatie is. De beelden van de bodycam worden meteen doorgezonden naar een lokaal in ons gebouw, zodat speurders of de onderzoeksrechter van hieruit nog bepaalde zaken kunnen vragen of bekijken’, zegt Vandepaer.

Er wordt ook al gebruikgemaakt van digitale wedersamenstellingen. Dat experiment wordt toegepast bij het onderzoek naar de moord op Silvio Aquino.