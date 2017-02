Kan jij de twaalf soldaten op deze foto vinden?

Foto: The Army in London/Facebook

Op sociale media heeft het Britse leger zijn volgers een opvallende uitdaging voorgeschoteld. Het leger vraagt om twaalf soldaten te zoeken op een foto genomen in de jungle van Brunei. Een moeilijke opdracht, zo blijkt uit de reacties op Facebook. Vind jij ze?

Het beeld werd gemaakt tijdens een speciale trainingsoefening in de jungle van Brunei. In totaal verstoppen twaalf soldaten van de Household Cavalerie - een onderdeel van het Britse leger - zich in camouflagekleding tussen de bomen en bladeren.

Op Facebook lijkt geen enkele volger erin te slagen alle soldaten te vinden. Het antwoord vind je hieronder.