Guadalupe Garcia de Rayos (36) woonde sinds haar 14e in de Verenigde Staten. Zij gebruikte al die tijd valse papieren om in het land te kunnen werken. Nu is ze gedeporteerd naar Mexico, haar land van herkomst. Mensen die protesteerden bij haar vertrek, werden opgepakt.

Garcia de Rayos had in 2009 al schuldig gepleit voor haar illegaal verblijf in de Verenigde Staten. In 2013 werd ze gearresteerd en kreeg ze meteen een deportatiebevel. Onder het beleid van toenmalig president Barack Obama, met mildheid voor mensen zonder papieren die als kinderen het land waren binnengekomen, mocht ze uiteindelijk blijven.

Op 8 februari van dit jaar veranderde de zaak voor Garcia de Rayos. Trump heeft namelijk meteen komaf gemaakt met de oude regeling van Obama. Toen Garcia de Rayos naar haar jaarlijkse afspraak ging met de Amerikaanse immigratiediensten, werd ze in hechtenis genomen. Een dag later werd ze per bus terug de grens over gestuurd.

Garcia de Rayos laat in de VS haar man en twee tienerkinderen achter.



‘Om mijn moeder zo in die bus te zien... het is onbeschrijflijk,’ zei haar dochter Jaqueline (14) op een persconferentie na nieuws van de deportatie. ‘Het was echt hartverscheurend, niemand zou ooit die pijn moeten voelen die volgt als hun moeder hen afgenomen wordt. Niemand zou ooit de valiezen van hun moeder moeten inpakken.’

Obama vs. Trump

Hoewel er in het beleid van Obama enige mildheid was voor illegalen, is het belangrijk om te vermelden dat er tussen 2009 en 2015 liefst 2,5 miljoen mensen gedeporteerd werden.

Het verschil is dat Trump nu wil dat alle illegalen met een crimineel verleden, waaronder ook Garcia de Rayos valt voor papiervervalsing, in sneltempo het land worden uitgezet.