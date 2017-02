Duitse komiek mag deel van Erdogan-gedicht niet meer voordragen

De rechtbank van Hamburg heeft vrijdag beslist dat tv-komiek Jan Böhmermann (35) bepaalde passages uit zijn hekeldicht ‘Smaadkritiek’ niet meer mag voordragen. De rechtbank ging daarmee gedeeltelijk in op een klacht van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan (62), die vindt dat het gedicht beledigend was. Het vonnis is nog niet rechtsgeldig.

Böhmermann had het gedicht op 31 maart 2016 in zijn satirisch programma Neo Magazin Royale op de zender ZDF voorgedragen en het Turkse islamitisch-conservatieve staatshoofd in verband gebracht met onder andere kinderpornografie en seks met dieren.

Tegen de beslissing is beroep nog mogelijk. Dan moet het Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen zich over de zaak buigen. De advocaten van beide partijen hadden eerder al aangekondigd dat ze in geval van een nederlaag verdere juridische stappen zouden ondernemen.

In mei vorig jaar had een andere rechtbank Böhmermann al verboden om sommige passages uit zijn gedicht nog publiekelijk te herhalen omdat die voor Erdogan als beledigend konden overkomen.