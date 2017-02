Minstens 19 burgers gedood bij Amerikaanse luchtaanvallen in Afghanistan

Foto: ASSOCIATED PRESS

Bij Amerikaanse luchtaanvallen in Afghanistan zijn minstens negentien burgers gedood. Er vielen ook een twintigtal gewonden in de regio Sangin, in de zuidelijke provincie Helmand. Dat zeggen lokale bronnen vrijdag.

De Amerikaanse luchtaanvallen hadden het gemunt op Haji Fida Mohammad en Mullah Badashah. Beide mannen hun woonst werd gebombardeerd. Daarbij kwamen respectievelijk tien en negen familieleden om. Daarnaast vielen er ook doden bij luchtaanvallen in en rond het dorp Toghi. Dat zegt Haji Saifuddin Sanginwal, een plaatselijke leider. Er zouden in totaal ‘bijna 40 burgers gedood of verwond’ zijn geraakt, schat die bron.

De provinciale autoriteiten ontkennen de luchtaanval niet, maar treden niet in detail of er burgerslachtoffers zijn gevallen. De regio’s die geviseerd werden, waren helemaal in handen van de taliban’, zegt Mohammad Omar Zwak, woordvoerder van de provinciegouverneur.

Bovendien was naast de Amerikaanse ook de Afghaanse luchtmacht betrokken bij de aanvallen, zegt Zwak. ‘Wij beschikken over exacte rapporten over het gebied en weten dat er geen burgers onder de slachtoffers zijn’, aldus nog Zwak.