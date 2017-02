Senaat moet zorgen voor betere wetten

De Senaat gaat een werkgroep oprichten die met het oog op de uitvoering van de staatshervorming aanbevelingen moet doen om de kwaliteit van de wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau zowel technisch als redactioneel te verbeteren. Een resolutie in die zin werd vrijdag goedgekeurd. Enkel N-VA stemde tegen.

De technische ad hoc werkgroep wordt voorgezeten door Senaatsvoorzitster Christine Defraigne en bestaat uit deskundigen van de wetgevende diensten van de verschillende Belgische parlementen, van de diensten van de kanselarij van de verschillende Belgische overheden, van de Raad van State en de rechtsfaculteiten van de Belgische universiteiten. Elke fractie kan ook iemand afvaardigen.

Hoofdindienster Cindy Franssen (CD&V) benadrukte dat de resolutie geen inhoudelijke beleidsaspecten bestrijkt, maar de wetgevingstechniek op punt wil stellen. De kwaliteit van wetteksten is immers van cruciaal belang. Burgers en bedrijven moeten hun rechten en plichten kennen, de rechter moet kunnen toezien op de naleving. Begrijpelijke, coherente teksten met een vaste manier van formuleren en van structureren verhogen de toegankelijkheid en dragen bij aan de rechtszekerheid, stelde ze.

‘De kwaliteit van de wetgeving bijstellen, bewaken en toetsen op overlappingen, dubbeltellingen ... is een bij uitstek transversale aangelegenheid en een uitgelezen taak voor de Senaat’, meende Cindy Franssen.

De tussenkomst van Jan Becaus (N-VA) leidde andermaal tot een bij momenten bitse discussie over de rol van de Senaat. Hij stelde dat de oprichting van de werkgroep in strijd is met de grondwet, waarop Bert Anciaux (SP.A) repliceerde dat het een kerntaak van de Senaat is om transversale problemen op te lossen.

Er ontstond grote hilariteit toen sommige senatoren uit de verklaringen van Karl Vanlouwe (N-VA) hadden afgeleid dat hij een actualiteitsdebat over de geluidsnormen in de Senaat wilde. ‘Dat zou de eerste keer zijn dat de N-VA in de Senaat een voorstel doet’, merkte Steven Vanackere (CD&V) op. Vanlouwe ontkende, maar vanop verschillende banken werd aangekondigd dat er spoedig een voorstel van resolutie voor zo’n debat zal worden ingediend.