De Belgische Fed Cupploeg staat na de eerste dag van de ontmoeting met Roemenië in Boekarest op een riante 2-0 voorsprong. Yanina Wickmayer (WTA 60) haalde het zaterdagnamiddag in een zware driesetter met 7-6 (7/4), 5-7 en 7-5 van Sorana Cirstea (WTA 62). 'Wicky' volgde daarmee het voorbeeld van Kirsten Flipkens (WTA 74), die eerder op de dag Monica Niculescu (WTA 36) klopte met 6-3, 6-4.

De partij tussen Wickmayer en Cirstea duurde maar liefst 3 uur en 22 minuten. Wickmayer had bij 5-4 in de derde set al twee matchballen laten liggen. "Het team gaf me de energie die ik nodig had", liet Wickmayer na afloop optekenen. "De Fed Cup is een teamcompetitie en het Belgische team heeft me bij elk punt dan ook ten volle gesteund. Zelfs nadat ik eerst twee matchpunten liet schieten. Dat gaf me de energie om te blijven vechten voor ieder punt. Cirstea speelde heel constant en zette me onder druk, maar ik denk dat dat omgekeerd ook wel het geval was. Ik ben vermoeid, maar heel gelukkig. Het staat nu 2-0, maar het is nog niet gedaan. Morgen moeten we nog eens vol aan de bak."

Het was de vijfde ontmoeting tussen de tennissters, de Belgische trok voor de vierde keer aan het langste eind.

Zondag staan in de Sala Polivalenta (hardcourt) de twee resterende enkelontmoetingen (Niculescu vs Wickmayer & Cirstea vs Flipkens) op het programma. Wickmayer speelt tegen Niculescu, daarna neemt Flipkens het op tegen Cirstea. Aansluitend volgt nog het dubbelspel (Irina-Camelia Begu/Patricia-Maria Tig vs Elise Mertens/Maryna Zanevska). De opstellingen kunnen nog wijzigen.

België heeft nog een zege nodig om de winst te pakken in deze ontmoeting uit de eerste ronde van Wereldgroep II. Als die er zondag komt, mag de selectie van Dominique Monami play-offs om promotie naar Wereldgroep I afwerken. Bij verlies moeten de Belgen barrages spelen om uit groep I van de Europees-Afrikaanse zone te blijven.

Roemenië doet het in Boekarest zonder de topper Simona Halep (WTA 4). Irina-Camelia Begu (WTA 29) is daardoor de Roemeense met de hoogste ranking, maar zij komt (althans voorlopig) niet in actie in het enkelspel. België promoveerde naar Wereldgroep II door in april 2016 in de barrages met 2-3 te winnen van Servië. Roemenië begon 2016 in Wereldgroep I maar verloor van Tsjechië (2-3) en Duitsland (1-4).

Flikpkens

Kirsten Flipkens had België goed op weg gezet in het Fed Cup-duel met Roemenië. Ze versloeg de Roemeense top vijftigspeelster Niculescu in twee sets: 6-3 en 6-4.

#ROUBEL Kirsten #Flipkens takes the opening set against Monica #Niculescu, winning it 63! Can she push on and give Belgium the lead? — Fed Cup (@FedCup) 11 februari 2017

Flipkens domineerde in de eerste set, maar had het veel moeilijker in de tweede. Ze kwam 4-2 achter, maar kon zich net op tijd herpakken. Flipper won vier spelletjes op rij, en pakte de winst na 1 uur en 39 minuten spelen. België begint de confrontatie met Roemenië zo met een 0-1 voorsprong. Dat Flipkens de hoger geplaatste speelster aankon had ze eerder al bewezen. In de onderlinge duels stond het vooraf 3-3.

Flipkens: "Grote mentale sterkte getoond"

Flipkens begon nochtans niet goed aan de match. Ze keek immers al snel tegen een break achterstand aan. "Het was een moeilijke match. De eerste spelletjes duurden lang, maar ik wist dat ik gefocust moest blijven. Toen ik 1-3 achter kwam, ben ik rustig gebleven en heb ik een grote mentale sterkte getoond. Ik ben blij want de laatste onderlinge duels had ik van haar verloren", reageerde een tevreden Flipkens. "Tegen Monica moet je geduldig zijn en afgressief op de baan staan", aldus nog 'Flipper'. "Ik ben blij dat we 1-0 voorstaan."

Zondag

Roemenië en België treffen elkaar in de eerste ronde van Wereldgroep II. Bij winst mag de selectie van Dominique Monami, de opvolgster van Ann Devries, play-offs om promotie naar Wereldgroep I afwerken. Bij verlies moeten de Belgen barrages spelen om uit groep I van de Europees-Afrikaanse zone te blijven. België leidt met 3-0 tegen Roemenië maar de laatste ontmoeting dateert wel al van 1995.

Bij het thuisland ontbreekt de geblesseerde topper Simona Halep (WTA 4). Zij moest deze week verstek geven met een knieblessure. Daardoor is Irina-Camelia Begu (WTA 29) de Roemeense met de hoogste ranking, maar zij komt dus (althans voorlopig) niet in actie in het enkelspel.

België promoveerde naar Wereldgroep II door in april 2016 in de barrages met 2-3 te winnen van Servië. Roemenië begon 2016 in Wereldgroep I maar verloor van Tsjechië (2-3) en Duitsland (1-4).

Programma van Roemenië-België

Zaterdag (12u in België, 13u lokale tijd):

Monica Niculescu (Roe) - Kirsten Flipkens (BEL) 3-6, 4-6

Sorana Cirstea (Roe) - Yanina Wickmayer (BEL) 6-7 (4/7), 7-5, 5-7

Zondag (12u in België, 13u lokale tijd):

(opstellingen kunnen tot uur voor de match worden gewijzigd door de captains)

Monica Niculescu (Roe) - Yanina Wickmayer (BEL)

Sorana Cirstea (Roe) - Kirsten Flipkens (BEL)

Irina-Camelia Begu/Patricia-Maria Tig (Roe) - Elise Mertens/Maryna Zanevska (BEL)