ZIEN. Vijfsterrenhotel voor katten

Een wellness-ruimte, airconditioning, een ‘dating service’ en gratis wifi. Het zijn maar enkele van de faciliteiten in Catzonia, ’s werelds eerste vijfsterrenhotel voor katten.

Het hotel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur krijgen katten een luxe-behandeling terwijl hun baasjes op reis zijn.

Het hotel telt 35 slaapkamers in vier prijscategorieën. De meest luxueuze kamers, met reusachtige bedden en een klein tuintje, zijn voorbehouden voor VVIC (Very Very Important Cats) en kunnen tot 10 katten herbergen.

Op de andere kamers kunnen tussen de 3 en de 7 katten terecht. De kamers zijn ook uitgerust met bewakingscamera’s zodat de eigenaars hun geliefde huisdieren 24/24 kunnen volgen via een app op hun smartphone.

De katten hoeven in het hotel in elk geval niets te kort te komen. Naast de drie maaltijden per dag, krijgen de viervoeters ook schoonheidsbehandelingen.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat katten ook af en toe nood hebben aan vakantie’, klinkt het op de website van het hotel. ‘We hebben daarom een omgeving gemaakt die aanvoelt als thuis en knuffelen de katten regelmatig zodat ze zich nooit eenzaam voelen.’

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: EPA