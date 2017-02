PostcardstoBannon: brieven aan de ‘échte president’

Stephen Bannon, Trumps hoofdstrateeg, staat bekend voor zijn ultrarechts verleden, en voor zijn antisemitische, racistische en vrouwonvriendelijke uitspraken. Twitter-gebruikers bedachten een manier om hem uit de macht te verdrijven.

Twitter-gebruiker @cwardell was de eerste: ‘Misschien’, schreef hij, ‘moeten we allemaal brieven sturen naar het Witte Huis, maar dan geadresseerd aan president Bannon’. Dat zou, speculeerde @cwardell, misschien de beste manier zijn om Bannon ontslagen te krijgen. Bannon zou volgens velen het grote brein zijn achter bepaalde beslissingen van president Donald Trump, waaronder het inreisverbod.

Maybe a letter writing campaign to the White House, w/ folks addressing letters to "President Bannon" might be best way to get Bannon fired?? — Clarence (@cwardell) February 6, 2017

Niet lang na de oproep van @cwardell werd de hashtag #PostcardstoBannon gelanceerd door Twitter-gebruiker Justin Hendrix. En zo werd de hashtag stilaan trending.

Een eerste reactie van Trump kwam er in de vorm van een tweet. ‘Ik heb het voor het zeggen, en ik baseer me grotendeels op een opeenstapeling van informatie. Iedereen weet het. Sommige FAKE NEWS media, om me van anderen te marginaliseren, liegen!’

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

Al van in het begin van Trumps aanstelling van Bannon woedt het debat hevig. Toch, zo beweerde de New York Times enkele dagen geleden, was Trump allesbehalve tevreden met de aanstelling van Bannon als hoofdstrateeg voor de Nationale Veiligheidsraad. De president zou naar verluidt niet geweten hebben dat hij daarvoor een uitvoerend besluit getekend had.

Trump signed EO putting Bannon on National Security Council without realizing what he was signing. Now mad at Bannon https://t.co/ALctkvCzG3 pic.twitter.com/Hrovp5Hg7h — Micah Lee (@micahflee) February 6, 2017

‘De grote manipulator’

De kritiek op Bannon komt van alle kanten. Op de voorpagina van TIME Magazine is een portret van Bannon te zien, met daarnaast de woorden ‘de grote manipulator’.

TIME’s new cover: How Steve Bannon became the second most powerful man in the world https://t.co/EJpO6Qqg9K pic.twitter.com/BdpY4Hw9Xb — TIME (@TIME) February 2, 2017

Voorzitter van de progressieve drukkingsgroep ‘People for the American Way’ vond dat Trump met zijn keuze voor Bannon duidelijk gemaakt had dat hij ‘van plan is om het racisme en antisemitisme van zijn campagne binnen te brengen in het Witte Huis. De website die Bannon runde (Breitbart: extreem-rechtse nieuwssite, red.) is een haven voor het blank nationalistische rechts dat racistische, xenofobe, antisemtische tirades en samenzweringstheorieën verheerlijkt,’ aldus Michael Keegan.