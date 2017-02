Overleeft IS-leider al-Baghdadi de geruchten over zijn eigen dood?

Hij is een kind van de jaren zeventig, gaf les aan buurkinderen en had ‘de gelovige’ als bijnaam: Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van IS. Hij zou ofwel omsingeld, ofwel dood zijn. Drie vragen.

Wie zegt wat?

De Iraakse premier vertelde deze week aan France 24 dat al-Baghdadi omsingeld is en in de gaten wordt gehouden. Daardoor zou hij nog nauwelijks contact hebben met IS, dat terrein verliest. Maar als de Iraakse overheid echt weet waar al-Baghdadi zit, dan blijft de vraag waarom hij nog niet ingerekend is.

Al Qaida in Syrië beweert ondertussen dat al-Baghdadi al dood is. Er zou een moeilijke opvolgingsstrijd bezig zijn. Maar Al Qaida is een concurrent van IS. Het heeft er dus belang bij om de beweging als onthoofd en tanend voor te stellen. Een oud-medewerker van IS vertelt aan een Arabisch zender dat al-Baghdadi nog niet wijlen is, maar wel ernstig gewond.

Waarom bereiken dit soort geruchten de pers?

Waarschijnlijk proberen de ‘roddelaars’ al-Baghdadi uit zijn tent te lokken. Als hij een video zou verspreiden of op een andere manier communiceren met zijn aanhangers, dan is hij makkelijker op te sporen. Contra-terrorisme expert Raffaello Pantucci: ‘Een gerucht lekken zorgt voor onzekerheid rond die persoon. Dat dwingt ook anderen om naar buiten te komen.’

Het doodverklaren van levende terroristen komt vaker voor. Het overkwam ook de Algerijnse jihadist Mr. Marlboro (een bijnaam die hij verdiende met sigarettensmokkel). Zijn overlijden werd verschillende keren gemeld, maar Mr. Marlboro dook telkens opnieuw op.

Maakt die geruchtenmolen een verschil uit?

Eigenlijk niet. IS haalt volgens veel waarnemers zijn kracht niet uit sterk leiderschap, maar uit individuen die zelf radicaliseren en onvoorspelbare terreuracties plannen. al-Baghdadi is nu al een trofee voor de grootmachten die op hem jagen.