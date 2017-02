Noorwegen zal tot 11 mei grenscontroles uitvoeren. Daarmee wil het land inspelen op de ‘instabiele migratiesituatie in Europa’, aldus de regering in Oslo.

De Noorse regering meent dat ‘zo lang de instabiele migratiesituatie in Europa heerst, het nodig is om de inreizenden in Noorwegen te controleren’, zegt Per-Willy Amundsen, minister van Justitie.

Eerder had ook de Zweedse regering al beslist om de grenscontroles te verlengen tot 10 mei. Het gaat om een maatregel die in januari 2016 werd ingevoerd door de grote instroom van asielzoekers in het land.

Dinsdag werd op de Europese Ministerraad beslist dat Duitsland samen met vier andere landen de grenscontroles mag verlengen.