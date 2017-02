Aantal naturalisaties in tien jaar met driekwart gezakt

In 2016 heeft de Kamercommissie Naturalisaties aan 2.117 mensen de Belgische nationaliteit toegekend. Dat is vier keer minder dan in 2007, zo schrijft La Dernière Heure vrijdag op basis van cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

De nieuwe Belgen komen voornamelijk uit Marokko (277), Congo (146), Roemenië (89), Turkije (87) en Bulgarije (67). In Vlaanderen vestigden er zich 1.349, in Brussel 562 en 447 gingen in Wallonië wonen.

Eén van de voorwaarden voor naturalisatie is de kennis van één van de drie landstalen. Vorig jaar werden ook 25.610 mensen Belg op een andere manier, zoals adoptie of gezinshereniging.