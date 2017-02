Elektriciteitspanne in grote delen van Brussel

Sinds 1 uur in de nacht van donderdag op vrijdag staan alle uitgevallen hoogspanningsstations in het noordwesten van Brussel weer onder stroom. Dat meldde Elia-woordvoerster Kathleen Iwens.

'Rond een uur werd de laatste hoogspanningspost in Evere weer hervoed, dus langs de kant van Elia is alles opgelost. De distributiebeheerders Sibelga en Eandis zullen nu de stroom verder schakelen tot bij de burgers', aldus Iwens.

Bij Sibelga klonk het rond 1 uur dat de situatie voor 90 procent opgelost was. 'Sibelga is niet verantwoordelijk voor het probleem', legde woordvoerder Philippe Massart uit. 'We verloren 5 van de 48 posten, dat zijn injectiepunten waar de door Elia aangeleverde elektriciteit aankomt om verdeeld te worden in de hoofdstad. Hierdoor werd zo'n tien procent van het Brusselse grondgebied getroffen', aldus Massart.

Geen terrorisme

Via Twitter stelde Elia gerust dat het ging om een technisch defect en geen terroristische aanval. De oorzaak lag volgens Elia waarschijnlijk bij een koppelingsfout in Schaarbeek. 'Elia zal het incident onderzoeken om een herhaling te vermijden. Onze excuses aan iedereen die hinder ondervond vanavond', klonk het nog.

De stroompanne zette donderdagavond vanaf 22.40 uur het noordwesten van Brussel in het donker. Het ging om de gemeenten Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere, en in mindere mate Brussel-Stad en Woluwe.

Door de stroompanne zat ook de VRT zonder elektriciteit. Noodgeneratoren namen de stroomvoorziening bij de openbare omroep over.

#update Alle hoogspanningsstation in Brussel staan terug onder spanning. De stroompanne zou nu gradueel opgelost raken. — Elia (@eliacorporate) February 10, 2017