Fremault hekelt ‘economische chantage’ Ryanair

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) is niet van plan te wijken in het dossier over de geluidsnormen in haar gewest. ‘De beslissing is genomen.’

De dreiging van de luchtvaartmaatschappijen, onder meer Ryanair, om andere oorden op te zoeken, vindt ze economische chantage. Topman Michael O’Leary vindt ze ‘een provocateur’. ‘De echte vraag is of we zoveel vluchten mogen concentreren boven een stad met één miljoen inwoners’, zegt ze in een interview met deze krant.

Premier Charles Michel (MR) beseft dat de verschillende partijen zich hebben ingegraven. ‘Ik heb één zekerheid’, zei hij gisteren in de Kamer. ‘Als iedereen bij zijn standpunt blijft, wordt een oplossing onmogelijk.’

Michel heeft voorgesteld om een werkgroep voor de vliegroutes op te richten. ‘Natuurlijk gaan we daarop in’, zegt Fremault. ‘Maar als het de bedoeling is om onze beslissing over de geluidsnormen uit te stellen, dan zeg ik neen. Die beslissing staat vast.’

Geen spoor van twijfel valt af te lezen op het gezicht van Fremault. De uitzondering op de Brusselse geluidsnormen moet en zal verdwijnen – het gaat niet over de normen verstrengen, benadrukt ze, maar over het afschaffen van een versoepeling die de luchtvaartmaatschappijen hadden verkregen.

Het belangenconflict dat Vlaanderen is maar een rimpeling in het water. Ook de administratieve fout die minister van Economie Kris Peeters (CD&V) ontdekte, wuift ze weg. ‘Als het zo belangrijk is om de geluidsnormen bij de Europese Unie aan te melden, waarom heeft dan niemand er al die jaren naar gevraagd?’

Haar advocaten pluizen de brief van Peeters uit. Maar haar strijdlust lijdt niet onder de demarche. ‘Dit is niet de manier om sereniteit in het debat te brengen.’