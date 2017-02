De volksvertegenwoordigers van de Zuid-Afrikaanse oppositiepartij EFF (Economic Freedom Fighters) zijn slaags geraakt met bewakingsagenten die hen donderdag uit het parlement zetten.

De volksvertegenwoordigers van de Zuid-Afrikaanse oppositiepartij EFF (Economic Freedom Fighters) zijn slaags geraakt met bewakingsagenten die hen donderdag uit het parlement verwijderden, nadat ze wouden verhinderen dat president Jacob Zuma zijn jaarlijkse toespraak tot de natie zou geven.

De parlementsleden van EFF verstoorden de toespraak van Zuma meer dan een uur lang. Ze deden dit omdat ze vinden dat de president geen legitimiteit heeft. Daarop werden ze op verzoek van de parlementsvoorzitter door een dertigtal veiligheidsagenten uit het parlement gezet.

Corruptie

‘Tegenover ons zit een man die onverbeterlijk corrupt is tot op het bot’, riep EFF-leider Julius Malema terwijl hij naar Jacob Zuma wees. ‘U bent een grondwettelijk delinquent’, voegde Mbuyiseni Ndlozi, een ander lid van de uiterst linkse partij, eraan toe.

In maart 2016 had het gerecht het staatshoofd schuldig verklaard aan schending van de grondwet omdat hij renovatiewerkzaamheden aan zijn privéresidentie met overheidsgeld had betaald. Sindsdien heeft hij een klein deel ervan, een half miljoen euro, terugbetaald.

Het was het derde opeenvolgende jaar dat Zuma’s toespraak tot de natie door de EFF-leden verstoord werd.