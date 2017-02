Shashia (20) had afgesproken via Facebook, maar daagde nooit op: ‘Een zeer onrustwekkende verdwijning’

De lokale politie, de Cel Vermiste Personen van de federale politie, Child Focus: iedereen zoekt momenteel naar de vermiste Shashia Moreau uit Heist-op-den-Berg. De jonge vrouw (20) vertrok dinsdag met de trein naar Antwerpen, waar ze afgesproken had met een man die ze leerde kennen via Facebook. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. De politie noemt de verdwijning ‘zeer onrustwekkend’, zo schrijft Het Nieuwsblad.

De twintigjarige Shashia Moreau uit Heist-op-den-Berg vertrok dinsdagochtend tussen 9 en 10 uur met de trein naar Antwerpen. Daar had ze afgesproken met een man die ze had leren kennen via een groep op Facebook om Pokémonfiguurtjes te ruilen. ‘Maar daar is ze nooit opgedaagd’, vertelt de mama van Shashia.

Het was de man met wie ze een afspraak had die dinsdagmiddag zelf op Facebook postte dat hij ontgoocheld was omdat ze hem liet wachten zonder te verwittigen. Hij is intussen door de politie verhoord.

‘Ze is niet meer te bereiken op haar gsm, die staat blijkbaar af. We hebben al haar vrienden gecontacteerd. Niemand heeft nog iets van haar gehoord. We weten echt niet wat er gebeurd zou kunnen zijn. Het is zeker haar gewoonte niet om zomaar van huis weg te blijven zonder ons te verwittigen’, zegt vader Didier.

Zeer onrustwekkend

Volgens Dirk Depoover van Child Focus heeft men voorlopig geen enkel spoor naar het meisje. ‘We houden met alles rekening, maar hopen op een goede afloop. We doen alles om haar terug te vinden’, klinkt het.

De Cel Vermiste Personen van de federale politie is intussen op de zaak gezet. ‘Wij zijn volop bezig met een zoekactie, zowel in Heist-op-den-Berg als in Antwerpen. Maar voorlopig hebben we geen enkel idee waar ze zou kunnen zijn of wat er zou kunnen gebeurd zijn’, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. Hij noemt de verdwijning van het meisje ‘zeer onrustwekkend’.

Shashia, die gepassioneerd was door het Pokémon-gebeuren, wordt zeker niet als een wegloper beschouwd en was niet depressief. Integendeel, ze zat eerder vol met toekomstplannen. Ze werkte bij een binnenspeeltuin De Monty in Heist en was gelukkig.

Alain Remue van de cel vermiste personen

De politie probeert de weg die ze moest afleggen van Heist-op-den-Berg naar Antwerpen te reconstrueren en heeft de beelden van bewakingscamera’s opgevraagd bij de NMBS om na te gaan of ze effectief in Antwerpen is aangekomen. Ook andere beelden van bewakingscamera’s in de buurt waar ze zou kunnen geweest zijn, worden bekeken in de hoop een aanknopingspunt te vinden. Haar computer wordt onderzocht door specialisten om te kijken met wie ze contact had en of ze eventueel nog andere afspraakjes heeft gemaakt ?

‘Het enige wat we hopen is dat straks de telefoon rinkelt en dat het Shashia is die zegt dat ze ongedeerd is’, zeggen haar ouders.

Opvallende gele jas

Shashia Moreau is normaal gebouwd en ongeveer 1,60 meter groot. Ze heeft lang, donkerblond haar en draagt oorbellen.

Toen ze dinsdag naar het station van Heist-op-den-Berg vertrok, droeg ze een gele jas van het merk Cassis, een bordeaux jeansbroek en paars gevlamde schoenen van het merk Skechers. Het meisje had ook een paarse handtas bij zich.

Wie Shashia nog gezien heeft sinds dinsdagvoormiddag, wordt verzocht om contact op te nemen met het gratis nummer 0800/30.300 of via Child Focus via het nummer 116 000