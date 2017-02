In de Kamer is stevig gediscussieerd over het Ocad-rapport over het oprukkend salafisme in ons land. Daarbij haalde premier Charles Michel (MR) ook zwaar uit naar Filip Dewinter (Vlaams Belang).

Het Ocad-rapport over het oprukkende wahabitisch salafisme in Belgisch mist zijn effect niet. In het parlement werden daarover vragen gesteld.

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter pleitte voor een immigratiestop. Zijn pleidooi leidde tot een aanvaring met de premier.

‘We zijn de beste vrienden met Saudi-Arabië, Qatar en Koeweit en in functie daarvan tolereren we de propaganda, geldstromen en instroom van salafisten. En in ruil voor olie en handel en heel veel geld collaboreert onze regering met de inspirators van het terrorisme.’

‘Stop de hypocrisie en sluit de grenzen voor de radicale islam’, zei Dewinter, die ook het Syrische regime verdedigde. De Vlaams Belanger stelde ook voor om salafistische boekhandels en moskeeën te sluiten, hun imams uit te wijzen en de geldstromen te stoppen.

Premier Michel maakte zich boos over de standpunten van Filip Dewinter. ‘U bent een racist, xenofoob en liefhebber van een serial killer. Dat maakt een groot verschil tussen jullie en wij.’ De uitspraak werd onthaald op luid applaus.

De premier antwoordde op de vragen over het Ocad-rapport dat de regering de best mogelijke maatregelen wil nemen. Voor hem moet er een verlichte islam ontstaan. De strijd tegen het salafisme is geen strijd met de islam, benadrukte hij.

Open VLD wil alvast dat de federale regering strenger optreedt tegen de buitenlandse financiering van het salafisme in ons land en heeft daarvoor een resolutie klaargestoomd. Het valt af te wachten of andere partijen zich hierbij aansluiten, maar ook CD&V geeft aan het ‘terrogeld’ te willen aanpakken.