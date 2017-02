Michel over geluidsnormen: ‘Nood aan een beetje moed’

Iedereen zal moed moeten tonen en water bij de wijn moeten doen om eindelijk tot een oplossing te komen voor de verdeling van de geluidshinder rond Brussels Airport. Dat heeft premier Charles Michel donderdag gezegd in de Kamer.

De Brusselse regering voerde verstrengde geluidsnormen in voor het Brussels gewest. Normaal gingen die op 1 januari in, maar een Vlaams belangenconflict verschoof die deadline naar 21 februari.

Met die naderende deadline volgden de gebeurtenissen mekaar de jongste dagen snel op. Brussels Airport waarschuwde voor onherstelbare schade, vakbonden en werkgevers drongen samen aan op een oplossing, Ryanair kondigde een groeistop aan op Zaventem en intussen vlogen de verwijten op politiek niveau opnieuw over en weer.

Intelligent compromis

Premier Michel kreeg de kwestie donderdag in de plenaire Kamer op zijn bord. Heel wat partijen drongen bij de premier aan om leiderschap te tonen en de zaak in handen te nemen. Niet zelden ging het om partijen die op een of ander niveau zelf mee in de loopgraven rond Brussels Airport zitten.

Michel riep dan ook opnieuw iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen. ‘Iedereen gaat een beetje moedig moeten zijn om een intelligent compromis te kunnen maken’, benadrukte de premier. Hij beklemtoonde het economische belang van de luchthaven voor ons land, maar zei dat ook ‘rekening moet worden gehouden met de realiteit voor mensen die dicht bij de luchthaven wonen’.

Mogelijkheid tot oplossing

Premier Michel herhaalde dat ‘intens’ gewerkt wordt om de standpunten dichter bij elkaar te krijgen. Een nieuw overlegcomité tussen de verschillende regeringen komt eraan en de uitnodigingen voor technisch overleg zijn vertrokken, klonk het nog.

Over de demarche van CD&V-vicepremier Kris Peeters repte de premier niet. Peeters waarschuwde donderdag dat het Brussels Gewest heeft nagelaten ‘technische voorschriften’ rond de nieuwe normen aan te melden bij de Europese Commissie. Dat geeft vliegmaatschappijen munitie om de normen aan te vechten.

Peeters zelf noemde dat gebrek aan aanmelding ‘een mogelijkheid om tot een oplossing te komen’. ‘We moeten nu met zijn allen rond de tafel gaan zitten en met open vizier, zonder op onze standpunten te blijven, tot oplossingen komen’, besloot hij.