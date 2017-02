Waarom uw valentijnscadeau o zo fout is

Bezorgt de gedachte aan Valentijn u stress? Hebt u uw valentijnscadeau al weken klaar liggen? Of laat u Valentijn aan u voorbij gaan? Hoe dan ook, het is moeilijk scoren met een valentijnscadeau, en wel hierom.

Bloemen of pralines

Bloemen en pralines zijn de veilige gok voor elke gelegenheid. Bloemen brengen kleur in huis, ze ruiken lekker. En wie houdt niet van een lekker stukje chocolade? Maar voor u naar de winkel snelt, stelt u zich toch even de vraag of u een cadeau koopt voor uw geliefde, of voor uw zieke oudtante.

Een tatoeage met uw naam

Toegegeven: het is persoonlijk, het is intiem, het is niet-inwisselbaar. Maar u lijkt er wel erg bezitterig door. U loopt het risico dat uw geliefde zo hard mogelijk wegrent. Al dan niet via een omweg bij de psychiater of een zelfhulpgroep.

Een zelfgeschreven gedicht

Heet u Peter Verhelst of Bart Moeyaert : doen ! Bent u jonger dan zestien: doen ! Is uw geliefde jonger dan zestien: doen ! In alle andere gevallen: denk toch nog maar eens na over een alternatief.

Een cadeaubon

In de categorie ‘geen inspiratie’ scoort de cadeaubon altijd goed. Een cadeaubon geeft u aan de derde vrouw van uw neef voor kerst, of aan uw tante voor haar verjaardag. Het kost nauwelijks denkwerk of moeite. Is uw relatie u echt zo weinig waard?

Een Bongobon

Nog net een trapje erger dan de cadeaubon: de Bongobon. Bij de cadeaubon hebt u tenminste de moeite gedaan om na te denken over wat uw wederhelft graag wil. Bij een Bongobon kan u zelfs dat excuus niet inroepen. Te vermijden dus.

Sexy lingerie

Koopt u een cadeau voor uzelf of voor uw geliefde?

Parfum

Welke boodschap wilt u overbrengen? ‘Lieve schat, ik hou van jou, maar niet van jouw lichaamsgeur’? Of toch ‘Lieve schat, ik hou van jou maar ik heb geen inspiratie dus kies voor een cliché-cadeau’?

Keukenmateriaal

Een subtiele boodschap dat uw wederhelft wel wat meer mag doen in het huishouden. Dat hij of zij niet kan koken. Of dat u zelf heel graag die keukenrobot wil, en uw kans rook om twee vliegen in één klap te vangen. Hoe dan ook, de kans dat uw geliefde zich gevleid zal voelen, is gering.

Een romantisch etentje, of een weekendje weg

Nu komen we er. Want wie kan bezwaar hebben tegen quality time met u tweetjes? Alleen kan u zich wel de vraag stellen wat het betekent dat u Valentijn nodig hebt om die tijd samen in te plannen. De kans is groot dat uw geliefde zich dat ook afvraagt.

U koopt geen cadeau

Niets is ook maar niets. Want we kunnen dan wel met zijn allen sceptisch naar Valentijn kijken, stiekem willen we toch allemaal verwend worden. En maak u er niet van af met de woorden ‘voor ons is het elke dat Valentijn’. Of brengt u elke dag bloemen en dure cadeaus mee naar huis?