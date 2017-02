Paus Franciscus: ‘Kindermisbruik is een ziekte'

Paus Franciscus heeft kindermisbruik omschreven als een ziekte. ‘Indien je er niet van overtuigd bent dat het om een ziekte gaat, kunnen we het probleem niet oplossen’, zei de katholieke kerkvorst in een interview met Corriere della Sera. Als priesters of kloosterlingen betrokken zijn bij misbruikzaken, is het duidelijk ‘het werk van de duivel’, zei Franciscus.

De Katholieke Kerk daverde enkele jaren geleden op haar grondvesten door schandalen in vele landen rond decennialang misbruik van kinderen. Paus Franciscus had vanaf zijn ambtsaanvaarding steeds benadrukt dat hij vastberaden tegen kindermisbruik zou optreden.

Het Vaticaan staat sinds kort echter opnieuw onder druk na beschuldigingen dat kindermisbruik in de Katholieke Kerk systematisch wordt verdoezeld. De Italiaanse onderzoeksjournalist Emiliano Fittipaldi verwijt Franciscus in een nieuw boek dat hij te weinig onderneemt tegen het misbruik van kinderen en tegen pedofiele geestelijken.

In het interview, dat eind november al plaatsvond geeft paus Franciscus toe dat corruptie in het Vaticaan aanwezig is. Hijzelf laat zich daardoor niet van zijn stuk brengen.