UEFA eist zestien Europese WK-deelnemers in verscheidene groepen

Na de uitbreiding van het WK voetbal in 2026 naar 48 landen, eist de Europese Voetbalbond UEFA dat er minstens zestien deelnemende landen uit Europa komen. Die deelnemers moeten bovendien in de eerste ronde over de zestien groepen verdeeld worden, zo maakte UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin donderdag na afloop van het Uitvoerend Comité in het Zwitserse Nyon bekend.

“Na die hervorming moeten we realistisch zijn”, vertelde de Sloveen. “En het is realistisch dat we minstens zestien tickets eisen. We zijn er zeker van dat die zestien Europese landen over voldoende kwaliteiten beschikken om de volgende ronde te bereiken.”

Met de uitbreiding van het WK van 32 naar 48 deelnemers had FIFA-voorzitter Gianni Infantino op de eerste plaats de bedoeling meer Aziatische en Afrikaanse landen op het WK toe te laten, maar duidelijkheid daaromtrent is er momenteel nog niet. Waarschijnlijk wordt er op het FIFA-congres in mei in de Bahreinse hoofdstad Manama beslist hoeveel deelnemers er per confederatie aan het WK mogen deelnemen. Volgens een bron binnen de FIFA zou Afrika echter de grote winnaar worden, met negen deelnemers in plaats van de huidige vijf.

Voor de organisatie van het EK 2024 is er minder dan een maand voor de deadline met Duitsland slechts één kandidaat. Ceferin hoopt dat er zich de komende weken nog enkele landen kandidaat stellen. Turkije, dat met Frankrijk in de running was voor het EK van vorig jaar, is een mogelijke kandidaat, net als de Scandinavische landen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. Zij zouden mogelijk nog met een gezamenlijke kandidatuur voor de organisatie van de EK’s van 2024 of 2028 op de proppen komen.

Op bestuursniveau wil Ceferin het aantal mandaten voor de voorzitter en de leden van het Uitvoerend Comité beperken tot een maximum van drie mandaten voor telkens vier jaar. Momenteel staat daar nog geen beperking op, de enige voorwaarde is dat de bestuurders de leeftijdsgrens van zeventig jaar niet mogen overschrijden.