‘Er is dit jaar meer griep én ze is erger’

Niet alleen hebben er dit jaar meer mensen griep dan vorig jaar, bovendien zijn de ouderen er zieker van. ‘Volgende week bereiken we de piek, daarna is het gelukkig krokusvakantie’, zegt griepcommissaris Marc Van Ranst (KU Leuven).

De griep is dit jaar erger, zo wordt gezegd. In welke zin?

‘Erger op twee manieren. De epidemie is omvangrijker dan vorig jaar: we zitten volgende week aan wellicht 1.000 consultaties op 100.000 inwoners. Van wie naar de huisarts gaat, heeft ongeveer 80 procent ook echt griep. Daarnaast zijn ouderen er zieker van. Uit de eerste mortaliteitscijfers blijkt een oversterfte: er sterven gemiddeld meer mensen in deze periode dan in een vergelijkbare periode zonder epidemie.’

Waarom zijn ouderen er zieker van?

‘Het grieptype dat circuleert is H3N2, de variant die hier sinds 1968 het vaakst voorkomt. Voor bejaarden is dit het derde type dat ze in hun leven tegenkomen. Voor 1957 was H1N1 dominant, tussen 1957 en 1968 was dat H2N2 en nu dus H3N2. Met je eerste griep is het zoals met je eerste liefje: het lichaam onthoudt het beter, en reageert er daardoor beter op. Met een tweede variant hebben we meer moeite, en een derde is nog erger. Voor jongere mensen is H3N2, hun eerste griep, dus lang niet zo erg als voor ouderen.’

Helpt het vaccin niet?

‘Met het vaccin is op zich niets mis, het helpt tegen H3N2. Maar een griepvaccin is niet de Rolls-Royce onder de vaccins, het kan altijd beter. De bescherming is nooit 100 procent. En hoe ouder men is, hoe slechter het vaccin werkt.’

Hoe lang zal de epidemie duren?

‘Gemiddeld duurt de piekperiode drie weken. Deze week is daarvan de eerste, volgende week mogen we het ergste verwachten. De week daarna is het krokusvakantie, en zal wellicht de daling worden ingezet, omdat de griep dan een week lang niet meer verspreid wordt in scholen.’

Een mooi getimede krokusvakantie dus?

‘Redelijk mooi getimed, al zie ik ze liever vallen in de opgaande fase van een epidemie: dan kan de opmars pas echt fors afgebroken worden.’