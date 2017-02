‘Al Qaeda-terrorist gedood bij Amerikaanse luchtaanval’

Al Qaeda-terrorist Abu Hani al-Masri werd gedood bij een reeks gerichte luchtaanvallen in Syrië. Dat kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie woensdag aan.

De twee luchtaanvallen werden op drie en vier februari uitgevoerd in de buurt van Idlib, deelde Pentagon-woordvoerder Jeff Davis mee.

Hij zei dat Al-Masri banden had met hooggeplaatste Al Qaeda-leiders, onder meer met Ayman al-Zawahiri en wijlen Osama bin Laden.

Al-Masri was verantwoordelijk voor de oprichting en werking van vele Al Qaeda-trainingskampen in Afghanistan in de jaren 1980 en 1990, waar hij volgens Davis duizenden terroristen trainde die zich vervolgens verspreidden in de regio en de wereld.

Tien terroristen

Hij was ook een van de oprichters van de Egyptische Islamitische Jihad (EIJ), de eerste soennitische groep die zelfmoordterroristen gebruikte bij aanvallen, aldus Davis. EIJ is verantwoordelijk voor meerdere aanvallen tegen de VS, zo probeerde de groep in 1998 de Amerikaanse ambassade in Albanië op te blazen.

Bij de luchtaanval van drie februari kwamen volgens Davis tien terroristen om, in een gebouw dat als ontmoetingsplaats werd gebruikt door Al Qaeda. ‘Deze aanvallen verminderen het vermogen van Al Qaeda om aanslagen te plannen en uit te voeren waarbij de VS en onze wereldwijde belangen geviseerd worden’, stelde Davis.