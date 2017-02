Door Trump voorgedragen rechter noemt aanval op rechters ‘demoraliserend’

Donald Trump noemde de federale rechter James Robart zaterdag een ‘zogezegde rechter’, nadat die vrijdag het tijdelijke inreisverbod voor mensen uit zeven overwegend islamitische landen met onmiddellijke ingang had opgeschort. Hij noemde het oordeel van de rechter ook ‘schandalig’.

Tijdens een gesprek met de Democratische senator van Connecticut, Richard Blumental, liet Gorsuch verstaan verontwaardigd te zijn door Trumps uitspraken. ‘Hij zei heel duidelijk dat ze demoraliserend en ontmoedigend waren’, zei Blumenthal volgens CNN.

Donald Trump droeg Gorsuch, een conservatieve rechter van 49 jaar, op 31 januari voor als rechter bij het Hooggerechtshof. De benoeming moet nog bekrachtigd worden door de Senaat, maar dat kan door de tegenstand van de Democraten nog enkele maanden duren.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!