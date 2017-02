Senaat bevestigt Jeff Sessions als minister van Justitie

De Amerikaanse Senaat heeft woensdag Jeff Sessions bevestigd als minister van Justitie, na een tumultueus benoemingsproces.

De benoeming werd goedgekeurd met 52 stemmen voor en 47 tegen. De Democraten stemden op een na allemaal tegen, terwijl de Republikeinen unaniem voor stemden.

Tijdens de voorverkiezingen van 2016 was de ultraconservatieve zeventigjarige de eerste senator die zijn steun uitsprak voor Trump.

Het nominatieproces kende een woelig verloop, waarbij Sessions zich moest verdedigen tegen beschuldigingen van racisme. In 1986 blokkeerde een senaatscommissie Sessions’ aanstelling tot federaal rechter wegens racistische uitlatingen.

Democraten en burgerrechtenactivisten betwijfelen daardoor dat Sessions als Justitieminister de rechten van minderheden voldoende zal beschermen. Volgens de Republikein John Cornyn zal Sessions van het justitiedepartement ‘een instelling maken die gelooft in de rechtstaat en die zal zorgen voor de naleving ervan, los van politieke overwegingen’.

Jeff Sessions Foto: AP

Spreekverbod

De Democraten in de Senaat verzetten zich met hand en tand tegen de benoeming van collega-senator Jeff Sessions. Dat senator Elizabeth Warren een oude brief van de weduwe van Martin Luther King over hem voorlas, ging voor de Republikeinen dinsdag een stap te ver en die legden haar een spreekverbod op.

Mitch McConnell, de Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat, vond dat Warren ‘de motieven en het gedrag van onze collega van Alabama’ verbaal had aangevallen, en dat mag niet volgens de zogenaamde Regel XIX. Warren mocht niets meer zeggen tijdens het debat over Sessions.

Ontslag waarnemend justitieminister

Jeff Sessions zal nu het ministerie van Justitie leiden, dat sinds Trumps aanstelling heel wat chaos te verduren kreeg. Op 30 januari ontsloeg de Republikein waarnemend minister van Justitie Sally Yates, omdat ze haar medewerkers de opdracht gaf Trumps inreisverbod niet te verdedigen voor de rechter. Dana Boente nam het toen van haar over.