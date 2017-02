Netanyahu keurt bezoek Michel aan ngo’s af: ‘Belgische overheid moet kiezen’

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageert woensdag in een verklaring met ongenoegen op de ontmoeting van premier Charles Michel met vertegenwoordigers van twee Israëlische ngo’s. Die verzetten zich tegen de kolonisatie van de Palestijnse gebieden.

Premier Michel ontmoette woensdagochtend, samen met zes parlementairen van de meerderheid en de oppositie, Yehuda Shaul en Hagai El-Ad, vertegenwoordigers van de organisaties ‘Breaking the silence’ en ‘B’Tselem’ in Jeruzalem, tijdens zijn bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden.

De ontmoeting vond plaats nadat Israël een wet goedkeurde die de bouw van nederzettingen op privéterrein op de Westelijke Jordaanoever toestaat. De wet werd door ons land en verschillende andere landen veroordeeld.

‘Belgische overheid moet kiezen’

In reactie op het bezoek ‘gaf de premier het ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht om zijn afkeuring uit te drukken bij de Belgische ambassade in Israël’, zo klinkt het in een mededeling van Netanyahu’s kabinet.

‘In Israël kijken we met bezorgdheid naar de ontmoeting van de Belgische premier met de leiders van Breaking the Silence en B’Tselem tijdens zijn verblijf in Israël’, zo ging het verder.

‘De Belgische overheid moet kiezen: of van koers veranderen of een anti-Israëlische lijn volgen’, waarschuwde het kabinet.

Controversiële wet

Een andere controversiële wet, die in juli vorig jaar goedgekeurd werd, verplicht ngo’s die het grootste deel van hun financiering van buitenlandse overheden krijgen om die aan te geven. Volgens tegenstanders is de wet vooral bedoeld voor linkse groeperingen, die strijden voor de rechten van de Palestijnen en tegen de kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.

Naast ‘La Paix maintenant’ worden ook ‘B’Tselem’, dat de mensenrechten in de Palestijnse gebieden verdedigt, ‘Breaking the Silence’, dat getuigenissen verzamelt van Israëlische soldaten over de repressie in de Palestijnse gebieden, en ‘Adalah’, een organisatie die de rechten van de Arabische Israëli’s verdedigt, getroffen.

De pers was niet uitgenodigd op het bezoek, en de premier was na afloop erg discreet. Hij zei dat hij een informatieve ontmoeting had, die ‘een extra bewijs was van het moeilijk de situatie is’.

Dinsdagmiddag werd Michel ontvangen in Jeruzalem door Nethanyahu.