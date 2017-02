Nafi Thiam klopt drie mannen en wint driekamp op indoormeeting in Parijs

Olympisch kampioene Nafi Thiam is het winnen nog niet verleerd. Op een indoormeeting in Parijs won ze de driekamp (verspringen, kogelstoten en 60 meter horden). Ze nam het niet alleen op tegen twee vrouwen, maar klopte ook drie mannelijke atleten én verbeterde haar persoonlijk record in het kogelstoten.

Voor Nafi Thiam kon 2017 niet beter starten. Ze nam deel aan een gemengde driekamp in Parijs en pakte meteen de zege. Mannelijke meerkampers Kevin Mayer, Gaël Querin en Bastien Auzeil moesten de duimen leggen voor de Belgische atlete.

Thiam verbeterde meteen haar persoonlijk record in het indoor kogelstoten met 55 centimeter. Met haar worp van 15,35 meter deed ze het ook beter dan haar persoonlijk outdoorrecord (15,24). In het verspringen bleef ze met 6,32 meter 19 centimeter onder haar persoonlijk record. Thiam liep de 60 meter horden in 8 seconden en 45 honderdsten en werd daarmee derde in die discipline. Met een totaalscore van 2861 punten won ze de driekamp.