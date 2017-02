Nu Trump president is, stemt het Amerikaanse leger toch in met de afwerking van een oliepijpleiding nabij een indianenreservaat. ‘Dit zet een historisch patroon voort van gebroken beloftes tegenover indianen.’

De Standing Rock Sioux vierden twee maanden geleden nog feest. In de nadagen van het presidentschap van Barack Obama had het leger besloten om alternatieve routes te bestuderen voor de aanleg van het laatste stuk van de Dakota Access Pipeline.

Het gaf daarmee toe aan het maandenlange protest van de Sioux en ecologisten, die van over de hele wereld mee actie waren komen voeren tegen het project.

Vrees voor lekken

De pijpleiding is 1.885 kilometer lang en moet olie transporteren vanuit North Dakota naar Illinois. Alleen het stukje in de buurt van de Standing Rock Sioux ontbreekt nog.

De leiding moet er onder de rivier de Missouri duiken, in de buurt van hun reservaat. Ze vrezen dat lekken hun waterbronnen zullen vergiftigen en land van hun voorvaderen zal ontheiligen. North Dakota werd zo een symbool van het verzet tegen de uitbreiding van olie- en gaspijpleidingen.

Maar Donald Trump beloofde al tijdens zijn verkiezingscampagne dat er onder zijn presidentschap opnieuw naar olie geboord zou worden. Op 18 januari al gaf hij het geniekorps van het Amerikaanse leger, dat eigenaar is van de grond, de opdracht om een impactstudie snel af te ronden en tot een beslissing te komen.

Een ambtenaar van het geniekorps liet dinsdag weten dat hij nog eens door alle studies was gegaan en dat er geen reden was om alternatieve routes te bestuderen of een bijkomende studie over de impact op het milieu uit te voeren.

Juridisch verzet

Volgens de Bismarck Tribune, de krant genoemd naar de hoofdstad van North Dakota, kan de pijpleiding binnen twee maanden afgewerkt zijn en kan de olie binnen ongeveer 83 dagen beginnen te vloeien.

De indianen reageerden ontgoocheld. ‘De regering-Obama kwam terecht tot de conclusie dat hun rechten gerespecteerd moesten worden’, zei Jan Hasselman, een van de advocaten van de Standing Rock Sioux.

‘De omkering van die beslissing door Trump zet een historisch patroon voort van gebroken beloftes tegenover indianenstammen en een schending van hun rechten.’

De Standing Rock Sioux zijn van plan om de beslissing juridisch aan te vechten en plannen ook een mars in Washington op 10 maart.

‘Onze strijd wordt niet meer uitgevochten op het terrein in North Dakota. Nu moeten we het Congres en de regering-Trump bestrijden’, zei Dave Archambault II, hun leider.

Trump heeft aandelen in Energy Transfer Partners, dat mee aan de pijpleiding bouwt. Maar dat zou geen invloed hebben gehad op deze beslissing.