Naar aanleiding van Valentijn start staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) een sensibiliseringscampagne tegen verkrachting. ‘Krachtig inhaken op Valentijn, dat is de insteek van deze campagne’, zegt Elke Sleurs.

De boodschap van de campagne is duidelijk: de stilte doorbreken en aangifte doen van verkrachting. De campagne gaat van start naar aanloop van Valentijn. ‘Ook op Valentijn worden honderd vrouwen, mannen en kinderen verkracht in België. Elke dag is dat het geval. We mogen onze ogen niet sluiten voor deze harde realiteit’, aldus Sleurs.

De video van de campagne speelt vooral op de symboliek van de roos. ‘De gebroken bloem staat symbool voor alle slachtoffers van seksueel geweld, tot wel honderd per dag. Het beeld trekken we door in alle onderdelen van de mediacampagne’, aldus Sleurs.