Belgische U18 verliest van Japan ondanks doelpunt van zoon Wilmots

De Belgische nationale voetbalploeg onder 18 jaar heeft woensdag met 2-1 verloren tegen Japan op de Copa del Atlantico in het Spaanse Las Palmas. Dinsdag verloor de selectie van bondscoach Gert Verheyen ook al zijn openingswedstrijd met 3-1 tegen Spanje.

In de eerste helft kwamen zowel Japan als België niet tot scoren, maar de Japanners begonnen verschroeiend aan de tweede helft met twee doelpunten in de eerste vijf minuten via Kenta Hori (48.) en Yuta Goke (50.). De jonge Belgen kwamen niet verder dan de aansluitingstreffer van Marten Wilmots (Standard), zoon van oud-bondscoach Marc Wilmots, in de 67e minuut vanop de strafschopstip.

België begon tegen Japan met Jarno De Smet, Soufiane Karkache, Andreas Burssens, Daouda Peeters, Daan Heymans, Marten Wilmots, Robbie D’Haese, Keith Groeneveld, Anton Tanghe, Benjamin Bambi en Massimo Di Vita.

Vrijdag spelen de jonge Belgen nog een wedstrijd tegen een selectie van de Canarische Eilanden.