Belg die beroofd werd van 1,3 miljoen euro mogelijk verlinkt door advocaat

De Belg die op de ­parking van een Luxemburgse bank op een brutale manier van 1,3 miljoen euro beroofd werd, is volgens de speurders mogelijk verlinkt door een advocaat. Die was toen bij het slachtoffer en ­beëindigde een telefoongesprek vlak voor de bende opdook. De man werd aangehouden, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Waar had het Belgische slachtoffer plots 1,3 miljoen euro cash voor nodig? En waarom was hij vergezeld van een advocaat toen hij dat grote bedrag bij de BIL-bank, in de rand van de stad Luxemburg, ging ophalen?

De Luxemburgse speurders proberen nu al bijna twee weken een sluitend antwoord te krijgen op die vragen. Tijdens hun onderzoek kregen ze steeds duidelijker de man in het vizier die de beroofde Belg op 26 januari vergezelde.

Hij kreeg geen slaag

Ooggetuigen zagen die man op de parking van de bank als passagier uit de auto van de Belg stappen. Het viel die getuigen op dat de man niet samen met de chauffeur het bankgebouw binnenstapte, maar buiten met zijn smartphone een lang en heel bewogen gesprek voerde. Hij ging blijkbaar zodanig in dat gesprek op dat hij niet doorhad dat hij ‘met opvallend chique schoenen in een modderplas aan het rondlopen was’, aldus de getuigen.

Dat telefoongesprek eindigde toen de bestuurder van de Belgische auto het bankgebouw verliet. De chauffeur droeg een aktetas, die 1,3 miljoen euro cash bevatte. Uitgerekend op dat ogenblik daagden drie mannen op de parking op. Zij omsingelden de Belg en sloegen hem met een baseballknuppel in elkaar. Vervolgens graaiden ze zijn tas met geld uit zijn handen en gingen ze ervandoor in een grijze Audi A3. De vluchtauto werd later uitgebrand teruggevonden op een parkeerterrein, enkele kilometers verder.

De speurders vonden niet alleen de timing van het telefoongesprek opvallend, maar ook het feit dat de man wel bedreigd werd door de overvallers, maar geen slaag kreeg. In tegenstelling tot zijn reisgenoot.

Aangehouden

De verdachte werd maandag opgepakt en door een onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het Luxemburgse gerecht wil voorlopig niets kwijt over de identiteit van het slachtoffer en van de verdachte. Het parket wil zelfs niet bevestigen noch ontkennen dat de verdachte een advocaat zou zijn. Maar de stafhouder van de Luxemburgse balie van advocaten, François Prum, zei wel dat ‘de aangehouden advocaat niet is ingeschreven aan de Luxemburgse balie’.