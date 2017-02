‘Inkijken gsm asielzoekers is illegaal’

De Dienst Vreemdelingenzaken wil gsm’s en laptops van asielzoekers kunnen inkijken en uitlezen. De Privacycommissie heeft echter bedenkingen bij die plannen.

Topman Freddie Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wil gsm’s en laptops van asielzoekers kunnen inkijken en uitlezen. Dat zou niet alleen helpen om hun asielverhaal te checken, maar ook toelaten om hen te screenen op mogelijke bedreigingen tegen de nationale veiligheid, zo argumenteerde hij maandag in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart.

Volgens de DVZ-topman hebben verschillende van zijn buitenlandse collega’s intussen al de mogelijkheid om gsm’s of laptops in te kijken.

De Privacycommissie plaatst echter vraagtekens bij het idee van Roosemont. ‘Een inbeslagname door de politie om het toestel vervolgens in te kijken moet altijd berusten op een officiëel bewezen misdrijf’, zegt de Privacycommissie op de website van het computermagazine Data News.

‘Bovendien moet het toestel ergens een rol spelen in dat misdrijf. Een asielzoeker (of wie dan ook) kan dus in zo’n geval niet verplicht worden om zijn gsm te overhandigen aan de politie voor een feit waar inzage in het toestel geen enkele rol van betekenis heeft.’

Vandaag kan men een asielzoeker enkel vragen zijn gsm, laptop of Facebook-profiel te laten screenen, maar deze is niet verplicht om dat toe te laten. ‘Als de asielzoeker toestemming geeft en aanwezig is bij de inzage is er geen enkel probleem, op voorwaarde dat die inkijk niet verder gaat dan noodzakelijk. Een weigering van de inzage mag ook niet beschouwd worden als een verdachtmaking’, besluit de Privacycommissie.