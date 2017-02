Verrassende winnaar super-G op WK alpineskiën in Sankt Moritz

De Canadees Erik Guay heeft woensdag in het Zwitserse Sankt Moritz de wereltitel super-G bij de mannen op zak gestoken. Guay bleef de Noorse topfavoriet Kjetil Jansrud (+0,45) en een ander Canadees, Manuel Osborne-Paradis (+0,51), voor.

De 35-jarige Guay pakte in 2011 ook al eens een wereldtitel afdaling. Hij won in zijn carrière ook vijf Wereldbekermanches (3x afdaling en 2x super-G) en schreef in 2010 het eindklassement van de Wereldbeker super-G op zijn naam. Het afgelopen seizoen kon hij slechts één keer een podiumplaats behalen. In december werd hij in het Italiaanse Val Gardena derde in de Wereldbekermanche super-G.

Guay liet de Noorse topfavoriet Kjetil Jansrud achter zich. Jansrud won dit seizoen al vier Wereldbekermanches (3x super-G en 1x afdaling) en staat met grote voorsprong aan de leiding in de Wereldbeker super-G.

Foto: AFP

Foto: AFP

Dinsdag won de Oostenrijkse Nicole Schmidhofer verrassend de wereldtitel super-G bij de vrouwen.