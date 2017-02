Maria Sharapova krijgt wildcard in Madrid

Maria Sharapova heeft een wildcard gekregen voor het WTA-tennistoernooi van het Spaanse Madrid (gravel/5.439.350 dollar), dat van 5 tot 14 mei gehouden wordt. Dat hebben de organisatoren woensdag laten weten.

Het prestigieuze Mutua Madrid Open is een van de voorbereidingstoernooien op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen (18 mei-11 juni). Sharapova was in Madrid al eindlaureate in 2014 en schopte het er een jaar eerder nog tot in de finale.

Eind april maakt ze in het Duitse Stuttgart haar comeback na een lange schorsing, in totaal moest ze vijftien maanden aan de kant blijven omwille van meldoniumgebruik. ‘MaSha’ is nog tot 25 april geschorst en zal een dag later meteen in actie komen in Stuttgart, ook de organisatoren van dat toernooi gaven haar een wildcard.

De 29-jarige Russin werd op 8 juni door de Internationale Tennisfederatie ITF voor twee jaar geschorst nadat ze begin vorig jaar tijdens de Australian Open positief had getest op meldonium. Drie dagen later tekende de Russin beroep aan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. De eerste schorsing startte met terugwerkende kracht vanaf 26 januari 2016, de dag waarop Sharapova de positieve test afleverde. Op 25 januari 2018 zou die schorsing ten einde lopen, maar de Siberische kreeg negen maanden strafvermindering van het TAS en zo kan ze vanaf 26 april opnieuw tennissen.