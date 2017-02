Veroordeling nekt boegbeeld Russische oppositie

Alexei Navalny mag niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen in 2018. Het boegbeeld van de Russische oppositie is veroordeeld voor het verduisteren van hout bij een bosbouwbedrijf.

Het is definitief game over voor Alexei Navalny, al jarenlang het enige Russische oppositielid dat zich openlijk en zelfs nadrukkelijk verzette tegen het beleid van de huidige Russische president, Vladimir Poetin. Navalny kondigde in december aan dat hij zou deelnemen aan de presidentsverkiezingen van maart 2018, maar is woensdag definitief genekt door een veroordeling. Een strafrechtelijke veroordeling betekent immers sowieso een rood kruis over een kandidatuur voor de presidentsverkiezingen.

De rechtbank van Kirov veroordeelde de oppositieleider voor de verduistering van materiaal, meer bepaald hout, bij een bosbouwbedrijf. Een fraudedeal van zo’n 16 miljoen roebel (250.000 euro) uit 2009, klonk het. Wat voor straf Navalny zal worden opgelegd, is nog niet bekend.

‘Ik verwacht geen goed nieuws’

De oppositieleider had nog voor aanvang van de zitting al aangegeven dat hij zichzelf kansloos achtte. Russische rechtbanken gaan immers zelden over tot de vrijspraak. ‘Ik verwacht geen goed nieuws’, zei hij vlak voor hij de rechtbank binnenstapte. ‘Dat ben ik al lang niet meer gewend, trouwens, in dit georkestreerde politieke circus.’

Navalny werd in 2013 al eens tot vijf jaar voorwaardelijk veroordeeld in dezelfde zaak. Toen kon echter niet vorden overgegaan tot een effectieve straf omdat er te veel onduidelijkheden waren over de manier waarop de zaak gerechtelijk was afgehandeld. Navalny heeft voor de zaak nooit in de cel gezeten omdat er meer onderzoek nodig was om tot een veroordeling te komen.

Poetin, Poetin of... Poetin

Navalny was de enige man die president Poetin expliciet uitdaagde en openlijk zware kritiek op hem leverde. Nu hij niet kan deelnemen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, ligt de weg wagenwijd open voor Poetin.

Die huidige Russische leider kreeg de afgelopen jaren amper tegenstand binnen eigen land. Enkel toen Navalny er in 2011 als enige in slaagde om succesvolle massaprotesten op de been te krijgen, werden de Russische machtshebbers geconfronteerd met een volk dat de economische recessie en rechterlijke wantoestanden aankloeg.