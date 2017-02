Alfons Groenendijk is de nieuwe coach van ADO Den Haag. Dat heeft de club uit de Nederlandse Eredivisie woensdag bevestigd. De 52-jarige Leidenaar volgt de dinsdag ontslagen Montenegrijn Zeljko Petrovic op, hij tekende een contract tot het einde van het seizoen met een optie voor nog twee seizoenen.

ADO staat na 21 speeldagen zestiende op achttien clubs in de Eredivisie en verkeert dus in degradatiegevaar. De club telt 17 punten, alleen Roda JC en Go Ahead Eagles (allebei 16 punten) doen het voorlopig slechter. Afgelopen vrijdag verloor ADO thuis met 0-2 van Vitesse. Dat bleek voor het bestuur de spreekwoordelijke druppel.

Petrovic, een voormalig Joegoslavisch international, was bezig aan zijn eerste seizoen bij ADO Den Haag. Hij volgde er afgelopen zomer Henk Fraser op, die naar Vitesse verkaste.

Groenendijk voetbalde zelf van 1982 tot 1987 voor ADO. Daarna kwam hij als speler uit voor Roda JC, Ajax, Manchester City, Sparta Rotterdam en FC Utrecht. Als coach werkte Groenendijk bij Ajax (assistent van het eerste, en hoofdcoach van Jong Ajax en de jeugd onder 19), Willem II, FC Den Bosch en Excelsior.