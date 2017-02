Baby’s uitstekend gevaccineerd, nu hun ouders nog

Bijna alle jonge kinderen zijn beschermd tegen ziekten die vroeger levens eisten. Bij hun ouders is de vaccinatiegraad minder hoog, waardoor mazelen en kinkhoest blijven rondgaan.

Op vlak van inentingen is Vlaanderen een kampioen. Toch bij de peuters. Tegen elke ziekte waarvoor een vaccin op de markt is dat de overheid aanbeveelt, is meer dan 90 procent van de peuters gevaccineerd. De vaccinatiegraad in die groep is hoog en blijft stabiel, zo blijkt uit een studie die onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven in opdracht van de Vlaamse overheid hebben uitgevoerd.

Dat zoveel kinderen tegen ziektes zoals polio, difterie, kinkhoest, mazelen en bof zijn beschermd, betekent dat de ziektes nog wel kunnen voorkomen maar dat ze zich moeilijk kunnen verspreiden. De besmettingsketen wordt door het hoog percentage ingeënte kinderen als het ware onderbroken.

Maar een volledige bescherming tegen uitbraken van ziektes als mazelen en kinkhoest is er nog niet. Bij de 16-jarigen stijgt de vaccinatiegraad voor de meeste ziektes weliswaar, maar voor mazelen, bof en rubella wordt in die groep niet de ‘eliminatiegraad’ van 95 procent gevaccineerde jongeren gehaald.

Mazelenuitbraak

Het grootste probleem blijven de ouders van de jonge kinderen. Slechts 46 procent van de vaders en 56 procent van de moeders met jonge kinderen zijn beschermd tegen mazelen. En dat is voor hun kleintjes niet zonder risico. Omdat kinderen pas op de leeftijd van 12 maanden hun eerste prik tegen mazelen krijgen, zijn dus veel gezinnen met baby’s vatbaar voor mazelen. Zo kwam het in 2014 tot een mazelenuitbraak in een crèche in Zwijndrecht, waarbij zelfs negen kinderen in het ziekenhuis opgenomen moesten worden omdat ze er erg aan toe waren.

Een ander aandachtspunt voor (aanstaande) ouders is het kinkhoestvaccin. Nog lang niet alle zwangere vrouwen laten zich vaccineren tegen de ziekte (in 2016 deed maar 69 procent het wel), hoewel ze daardoor antistoffen zouden aanmaken die worden doorgegeven aan hun baby’s. Daarmee zijn de kinderen tot hun eerste eigen prik beschermd tegen de ziekte, die aan het oprukken is in Vlaanderen en voor kinderen levensbedreigend kan zijn.

Daar zit marge voor verbetering, aldus Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). ‘We moeten nog meer onze gezondheidswerkers motiveren om zwangere vrouwen het juiste vaccin op het juiste moment aan te raden en toe te dienen.’