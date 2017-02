‘Als we het wahabisme niet aanpakken heeft al de rest geen zin’

‘Dit is een zeer ernstig probleem. De invloed van Saudi-Arabië en het wahabisme wordt door de regering onderschat’, zegt CDH-kamerlid en lid van de onderzoekscommissie 22/3 Georges Dallemagne.

Dallemagne reageert daarmee op het Ocad-rapport waarover De Standaard vandaag bericht. Daarin staat dat alsmaar meer moskeeën en islamitische centra in ons land onder invloed staan van het wahabistisch salafisme, een zeer radicale vorm van de islam.

‘Dit is een van de grote, zo niet het grootste probleem, voor onze samenleving in de toekomst. De invloed van het wahabistisch salafisme is iets waar ik al lang erg ongerust over ben’, zegt Dallemagne, vlak voor aanvang van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart vorig jaar.

Dallemagne wijst onmiddellijk naar de Grote Moskee in Brussel. Die staat volgens hem volledig onder controle van Saudi-Arabië, de belangrijkste exporteur van het wahabisme. ‘Onlangs zijn daar twee nieuwe leden benoemd in het uitvoerend bureau, die niets met België te maken hebben. Ze wonen allebei in Saudi-Arabië! Van de acht leden in dat uitvoerend bureau is nu de helft Saudi. Drie van hen wonen ginds en de vierde is de ambassadeur van Saudi-Arabië. Tot mijn verbazing zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) onlangs nog dat hij niet bezorgd is over wat er in de Grote Moskee allemaal gebeurt.’

Grote financiële middelen

Eind 2015 gelastte Jambon een onderzoek naar het reilen en zeilen binnen de Grote Moskee, maar uit het resultaat bleek volgens hem dat er ‘geen groot probleem van radicalisering’ kon worden vastgesteld.

‘Vorige week nog zei de topman van de Staatsveiligheid, Jaak Raes, hier in de commissie nog dat er 1,2 miljoen euro wordt uitgegeven door het Islamitisch Cultureel Centrum (dat zijn zetel heeft in de Grote Moskee, red.) voor de verspreiding van het wahabisme in België.’ Toch wordt er niet ingegrepen, zegt Dallemagne, en hij vermoedt daarbij economische belangen. ‘Maar als we het wahabisme niet aanpakken, heeft al de rest van terreurmaatregelen geen enkele zin.’