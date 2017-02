Gezichten scannen met nummerplaatcamera’s

Gaat de overheid straks gezichten screenen via slimme ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning? Als dat kan, graag, luidt het antwoord bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). ‘De ontwikkelingen gaan snel, ,aar voorlopig is dat nog science-fiction.’

In de strijd tegen terreur en criminaliteit spelen camera’s een steeds grotere rol. Lokaal worden ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning al jaren gebruikt in de strijd tegen diefstallen en inbraken en ook in de strijd tegen terreur zijn ze een onmisbaar instrument. Ze worden ook al gebruikt in de luchthavens van Zaventem en Charleroi.

In februari vorig jaar, nog voor de aanslagen in Zaventem en Maelbeek, kondigde de federale regering al aan dat ze 260 plekken extra camera’s zou plaatsen. In totaal zullen er nu zo’n 1.000 bijkomen, vooral aan kruisingen van snelwegen en grensovergangen. Daar is 35 miljoen voor gereserveerd. Afgelopen jaar werd er ook gesleuteld aan de mogelijkheden voor de politie om ook camerabeelden van privé-bewakingsfirma’s te kunnen gebruiken. Bedoeling is om hen real-time toegang te geven tot die beelden.

Volgens Knack wil de regering nu nog een stap verder gaan. Er wordt onderzocht of het uitgebreide netwerk van ANPR-camera’s ook kan gebruikt worden voor gezichtsherkenning. Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck bevestigt dat dit onderzocht wordt. In het bestek voor de 1.000 nieuwe camera’s is dan ook sprake van ‘facial recognition’.

Industrie uitdagen

‘Voor alle duidelijkheid: we schrijven niet dat de nieuwe camera’s dat moeten kunnen. We dagen de industrie wel uit, en vragen of ze er al een antwoord op heeft’, zegt hoofdcommissaris Chris Drieskens van de federale politie in Knack. Hij is projectverantwoordelijke voor het ANPR-project. ‘Technisch gezien is dat niet vanzelfsprekend: de camera’s zullen meters hoog hangen en voor gezichtsherkenning heb je een perfect vooraanzicht van de persoon nodig. Maar de technologie evolueert snel. Dat gezichtsherkenning via ANPR technisch mogelijk wordt, staat vast. Nu, we leven in een rechtsstaat, en ik kan u met de hand op het hart verzekeren dat we die mogelijkheid niet zullen toepassen zonder toelating van het parlement.’

Ook Van Raemdonck wijst erop dat dit voorlopig nog ‘science-fiction’ is. ‘We zijn nog lang niet zover, maar hou zou uiteraard niet verstandig zijn om nu camera’s te plaatsen waarbij dit zeker niet mogelijk is.’ Hij wijst erop dat een nummerplaat van een wagen altijd op dezelfde plek, midden vooraan de wagen hangt. Door een vooruit gezichten herkennen is nog een heel ander paar mouwen.

Anis Amri

Na de aanslag met een vrachtwagen op een kerstmarkt in Berlijn bleek dat de voortvluchtige dader via Nederland ook door ons land reisde. Dat was te zien op camerabeelden van Brussel-Noord. 'Hij heeft zo'n twee uur rondgehangen in Brussel, maar dat is pas achteraf duidelijk geworden. Op het moment dat hij nog op de vlucht was, hadden we nog niets aan die beelden. Met gezichtsherkenning zou dat kunnen veranderen, maar nogmaals, daar zijn we nog niet', zegt Van Raemdonck.

Voor een enorme overload aan digitaal werk moet daarbij niet gevreesd worden, geeft hij nog mee. Net zoals de ANPR-camera's nu heel specifiek speuren naar bepaalde nummerplaten, zou dat ook zo zijn bij gezichtsherkenning. 'Hit/no hit, heet dat. Er komt dan alleen info binnen als een nummerplaat of gezicht herkend wordt.'