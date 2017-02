In de Parijse buitenwijk Aulnay-sous-Bois is het al enkele dagen onrustig nadat de politie een jongen hardhandig aanpakte met een matrak.

In de Parijse buitenwijk Aulnay-sous-Boiskwam liepen op 2 februarii de gemoederen hoog op tussen politie en jongeren. Bij een identiteitscontrole bij jongeren in de strijd tegen drugshandel in Parijs, werd de 22-jarige Theo hardhandig aangepakt. Hij zou door één van de agenten anaal verkracht zijn met een matrak.

De betrokken politieman werd door de onderzoeksrechter aangeklaagd wegens verkrachting en drie van zijn collega’s wegens het gebruik van geweld. De vier ordehandhavers werden geschorst. Dat belette heel wat jongeren niet om op straat te komen en hun verontwaardiging te uiten.

De voorbije nachten werden verschillende auto’s in brand gestoken. Intussen zijn er al 26 mensen opgepakt bij de rellen. 17 mensen, onder wie 11 minderjarigen, zijn al voorgeleid bij de onderzoekrechter.

De Franse president François Hollande bracht gisteren een bezoek aan het slachtoffer in het ziekenhuis. Premier Bernard Cazeneuve pleitte om vastberaden op te treden tegen ordehandhavers die zich schuldig maken aan “zware fouten”. ‘Ik weet dat de politie en de gendarmerie zwaar onder druk staan in de strijd tegen het terrorisme en het geweld, maar ze moeten zich op elk moment absoluut voorbeeldig gedragen.’

De burgemeester van Aulnay-sous-Bois, Bruno Beschizza, ook voormalig politieagent, reageert afkeurend en gechoqueerd op het nieuws. ‘De politie moet het volk beschermen, niet belachelijk maken.’ Theo is volgens Beschizza een ‘fatsoenlijke jongeman van een gerespecteerde familie’, en lijdt nu mentaal onder wat hem werd aangedaan.