Opnieuw bijna 4.500 ambtenaren ontslagen in Turkije

De Turkse autoriteiten hebben bijna 4.500 bijkomende ambtenaren ontslagen, in het kader van de zuiveringsactie die sinds de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar plaatsvindt. Dat blijkt uit een decreet dat dinsdag werd gepubliceerd in het staatsblad.

Van de 4.464 personen die ontslagen werden bij de overheid werkten er 2.585 bij het Ministerie van Onderwijs, 893 bij de rijkspolitie, tien bij het Hof van Cassatie, tien bij de Hoge Kiesraad en 88 bij staatsomroep TRT. Onder de ontslagen ambtenaren zijn ook 330 universitairen die deel uitmaakten van de Raad van Hoger Onderwijs (YÖK). Onder hen ook Ibrahim Kaboglu, een van de meest gerenommeerde experts in Turkije inzake staatsrecht.

De ontslagen kaderen in de noodtoestand die sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli in Turkije van kracht is. De Turkse regering acht de in de VS wonende prediker Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de couppoging, maar de man zelf ontkent dat.

President Erdogan Foto: AFP

Referendum

Sinds de mislukte staatsgreep werden al meer dan 41.000 mensen gearresteerd in Turkije, en meer dan 100.000 mensen ontslagen of geschorst. Het gaat dan vooral over leerkrachten, politieagenten en rechters. Ook veel journalisten verloren hun baan en tientallen media werden opgedoekt.

In april vindt er in Turkije ook een referendum plaats over een herziening van de grondwet, die de macht van president Erdogan aanzienlijk vergroot.

De Turkse oppositie hekelt dat door de noodtoestand een democratisch debat onmogelijk wordt gemaakt. Het regime argumenteert op zijn beurt dat de noodmaatregelen nodig zijn om een opstand te vermijden en de terroristische dreiging die uitgaat van Islamitische Staat (IS) en de Koerdische Arbeidspartij PKK het hoofd te bieden.