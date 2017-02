Judoka Nikiforov: “Mik in Warschau op Europese titel”

Toma Nikiforov kijkt reikhalzend uit naar de Europese judokampioenschappen, die van 20 tot 23 april in het Poolse Warschau gehouden worden. De Brusselaar is regerend Europees vicekampioen in de klasse tot 100 kg maar wil beter doen in Warschau en het verlies van vorig jaar wegvegen.