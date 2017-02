Charles Michel veroordeelt Israëlische kolonistenwet

Premier Charles Michel veroordeelt de stemming in het Israëlische parlement van een wettekst die de kolonisering van private terreinen op de Westelijke Jordaanoever legaliseert. Hij heeft het Belgisch standpunt dinsdag aangehaald tijdens een onderhoud met zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu in Jeruzalem.

Het toeval wil dat de Knesset de tekst maandagavond goedkeurde, net op de eerste dag van het bezoek van premier Michel aan Israël en de Palestijnse gebieden. ‘Wij veroordelen politiek deze inbreuk op het internationaal recht. Het is zeker geen stap in de goede richting, wel integendeel. Voor ons betekent deze wet een stap achteruit in een heropstart van het vredesproces’, zei de eerste minister tijdens een onderhoud met de Belgische pers. Ons land wacht nu op het standpunt van het Israëlische Hooggerechtshof dat zich over de beroepen tegen de wet moet buigen.

Het vredesproces stond ook op de agenda tijdens het onderhoud van premier Michel met zijn Palestijnse collega Rami Hamdallah, in Ramallah. België pleit voor een dialoog tussen de twee protagonisten in het conflict, wat moet voorafgaan aan een herneming van de vredesonderhandelingen.

De goede relaties van België met de Israëliërs enerzijds en de Palestijnen anderzijds laat ons land toe open en zonder omwegen te dialogeren, herhaalde de premier. Tegen zijn Palestijnse collega wees Michel op de noodzaak om Israël te erkennen en op het recht op veiligheid. Donderdag kan de premier het thema opnieuw aansnijden. Dat ziet hij de Palestijnse president Mahmoed Abbas in Brussel.