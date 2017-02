Het mag duidelijk zijn dat voormalig president Barack Obama wel van wat adrenaline houdt tijdens zijn vakantie. Zo bracht hij op de Maagdeneilanden ook een bezoekje aan Richard Branson, de oprichter van Virgin Group. Niet enkel voor een fijne babbel, maar ook om zich voor de eerste maal te wagen aan kitesurfen.

'Een van de eerste verhalen die Barack me vertelde toen hij aankwam, was dat hij voor zijn presidentschap ging surfen in Hawaii', aldus Branson. Uiteraard kwamen zulke activiteiten niet meer aan bod toen hij president werd. 'Het was dus geweldig om hem te leren kitesurfen.'

Obama is bovendien een snelle leerling. Na enkele dagen oefenen besloten ze uit te maken wie er het langste op een kiteboard kon blijven staan. Een wedstrijdje dat de voormalige president winnend afsloot.

'Zoals je kon zien zijn we allebei vaak gevallen, maar we bleven proberen en konden in enkele dagen flink wat progressie boeken', stelde de topondernemer. 'Hij heeft de overwinning zeker verdiend.'