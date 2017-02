26 doden bij luchtaanvallen op Fatah al-Sham in Syrië

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) bevinden zich 10 burgers onder de 26 slachtoffers.

Bij raids op doelwitten van Jabhat Fatah al-Sham, het vroegere aan al-Qaida gelieerde Jabhat al-Nusra, zijn dinsdagavond in de Syrische stad Idlib 26 doden gevallen, onder wie 10 burgers.

Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), een vanuit het Verenigd Koninkrijk opererende ngo die zich beroept op een netwerk in Syrië.

'De coalitie onder leiding van de Verenigde Staten of Rusland voerde dinsdagochtend in Idleb luchtaanvallen uit op doelwitten van Fatah al-Sham en in de omgeving daarvan. Daarbij vielen 26 doden, onder wie 10 burgers, vooral vrouwen', aldus het Observatorium. De informatie van de ngo kan niet door onafhankelijke bronnen bevestigd worden