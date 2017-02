McLaren neemt na nauwelijks vijf maanden alweer afscheid van CEO

De Britse F1-renstal McLaren neemt nauwelijks enkele maanden na zijn toetreding opnieuw afscheid van CEO Jost Capito. Dat meldden diverse autosportwebsites. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne bezet vanaf dit seizoen één van de twee plaatsen van McLaren op de startgrid van de Formule 1.

Capito, een 58-jarige Duitser, kwam vijf maanden geleden als CEO het team versterken. Hij kwam over van Volkswagen Motorsport, waar hij onder meer meervoudig wereldkampioen rally Sébastien Ogier onder zijn hoede had. Capito was voor het eerst te zien in de pitbox in de GP van Italië (4 september 2016).

Na het vertrek van voorzitter Ron Dennis in november en de nieuwe aanstelling van Zak Brown tot directeur, werd de toekomst van Capito echter onzeker. “We zijn niet in staat geweest om voldoende raakvlakken te vinden met betrekking tot wat er nodig is om het team weer succesvol te maken”, bevestigde een woordvoerder van McLaren aan verscheidene autosportwebsites. “Daarom zijn we overeengekomen dat hij McLaren Racing zal verlaten.”