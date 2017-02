Zestien bizons zijn in het park in Banff, Alberta, uitgezet. De kudde zal geobserveerd worden in een afgesloten weiland in de afgelegen Panther Valley tot de zomer van 2018. Daarna zullen de dieren kunnen rondlopen op de volledige zone van 1.189 vierkante kilometer.

Ooit waren bizons veelvuldig aanwezig in het gebied. Ze terugbrengen moet het ecosysteem herstellen.

‘Dit zou een van de vier bizonkuddes in Noord-Amerika zijn die volledig met hun roofdieren samenleven en het ecosysteem vormgeven zoals ze dat meer dan honderd jaar geleden deden’, zegt medewerker Kasper Heuer. Die roofdieren zijn onder meer wolven en beren.

Gigantische bizonkuddes tot 30 miljoen dieren trokken ooit vrij door Noord-Amerika. Maar er werd zwaar gejaagd op het dier, waardoor ze bijna met uitsterven waren bedreigd.

Parkwachters schatten dat bizons sinds de oprichting van het Banff National Park in 1885 daar niet meer gegraasd hebben.