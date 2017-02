In het Braziliaanse Fernando de Noronha zijn vaak haaien te spotten en daar wou deze toeriste wel van dichtbij kennis mee maken. En geef toe, de haai die ze uiteindelijk te pakken heeft, is noch maar een kleintje, maar als ze ermee op de foto wil loopt het fout. De haai bijt haar en wil niet meer lossen. Liefst twee andere mensen komen eraan te pas om het bekje van het dier terug open te sperren en om de toeriste te bevrijden. Al moeten we hier zeggen dat het eigenlijk gaat om de haai die bevrijdt moest worden. “De haai verdedigde enkel zichzelf.” zo zegt haaienonderzoeker Leo Veras naar aanleiding van het incident. “De plek is een natuurpark en de toeristen beging een overtreding. Zij viel de haai aan.”