VRT wil niet te veel met Vlaamse leeuw zwaaien

De Vlaamse regering wijzigt op verzoek van de VRT de wetgeving over de overheidscommunicatie. De VRT was niet opgezet met het idee dat ze in al haar communicatie een Vlaamse leeuw moest verwerken. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

De VRT besliste onlangs om de nieuwsdienst en de nieuwssite te herdopen tot VRT NWS en een nieuw logo te lanceren. In de aanloop naar dat nieuwe logo vroeg VRT-topman Paul Lembrechts in een brief duidelijkheid aan de Vlaamse regering over het gebruik van de Vlaamse leeuw.

Als Vlaamse openbare omroep valt de VRT onder het decreet Overheidscommunicatie van afgelopen zomer. Volgens de letter van de wet moet ook de VRT in haar communicatie de huisstijl en dus het logo van de Vlaamse overheid gebruiken.

Maar volgens het Mediadecreet is de VRT als onafhankelijke publieke omroep zelf verantwoordelijk voor haar merkenportfolio. Lembrechts vroeg daarom verduidelijking aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Bij de VRT leefde onrust over de aanpassingen die volgens het decreet nodig waren. Er circuleerden scenario’s waarbij ook de verschillende merken zoals Eén of Radio 2 niet zonder leeuwenlogo zouden mogen worden afgebeeld of dat zelfs op de visitekaartjes van de journalisten een Vlaamse leeuw zou prijken.

Bij regeringspartij N-VA leidde de brief van Lembrechts tot verontwaardiging. 'De toon van die brief is er ver over', luidde het bij de Vlaams-nationalisten. Het viel slecht dat de topman van de openbare omroep zich bewust wou distantiëren van de Vlaamse huisstijl. 'Alsof een overheidslogo de onafhankelijkheid van de openbare omroep in gevaar brengt. Dat is een belachelijk argument. En het is zelfs nog maar een halve Vlaamse leeuw.'

Uiteindelijk zocht en vond Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) in de Vlaamse regering een compromis. De VRT zal in haar bedrijfscommunicatie duidelijk de huisstijl en het logo van de Vlaamse overheid gebruiken. Concreet gebruikt ze hetzelfde lettertype en op brieven en jaarverslagen komt naast het bedrijfslogo ook een leeuwenkopje.

Alles wat te maken heeft met de omroepprogramma’s en de nieuwsdienst valt niet onder het decreet overheidscommunicatie. In de Vlaamse regering is afgesproken de wetgeving daarom aan te passen. Die aanpassing wordt door het kabinet-Gatz voorbereid.