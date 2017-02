‘Schoolfactuur van 1.500 euro of meer is geen uitzondering’

De gemiddelde schoolfactuur in het secundair onderwijs in Vlaanderen bedraagt 534 euro, maar kan soms oplopen tot meer dan 1.500 euro. Dat blijkt uit een bevraging bij ouders door de SP.A. De oppositiepartij gebruikt de cijfers om haar pleidooi voor de invoering van een maximumfactuur kracht bij te zetten.

De Vlaamse socialisten hebben bijna 1.200 ouders bevraagd over de schoolfactuur van hun kinderen. Terwijl de factuur in het algemeen secundair onderwijs (aso) beperkt blijft tot 470 euro gemiddeld, gaat het in het technisch- en beroepsonderwijs (tso en bso) om respectievelijk 701 euro en 732 euro. In het bso zijn facturen van 1.500 euro of meer geen uitzondering.

Enkele concrete voorbeelden zijn een opleiding mechanica in de 2de graad BSO van 1.550 euro, een opleiding slagerij in de 2de graad BSO van 1.750 euro en een opleiding banketbakker in de 3de graad BSO van 2.100 euro. In het TSO was er een uitschieter in de 2de graad elektrotechnieken van 1.850 euro. In het ASO zijn het vooral schoolreizen in het laatste jaar die de factuur kunnen doen oplopen tot boven de 1.000 euro.

Zoals in Antwerpen

Vlaams parlementslid Caroline Gennez (SP.A) pleit voor een maximumfactuur, zoals die al in het basisonderwijs bestaat. ‘Schoolkosten mogen eigenlijk nooit de studiekeuze van een jongere bepalen. Maar met schoolfacturen van 1.500 of 2.000 euro dreigen bepaalde leerlingen uitgesloten te worden. Dat is onaanvaardbaar’, zegt ze.

Voor de eerste graad zou een uniform bedrag mogelijk moeten zijn, in de twee daaropvolgende graden zou de kostprijs afhangen van de opleiding. De SP.A heeft geen concrete bedragen in gedachten, al heeft ze wel een goed voorbeeld aan het Provinciaal Onderwijs Antwerpen, dat wel al een maximumfactuur heeft ingevoerd. Na een eerste graad van 250 euro per jaar, schommelen de technische en beroepsopleidingen rond de 300 euro, met enkele uitschieters boven de 500 euro, maar nooit meer dan 600 euro.

‘Wat daar gebeurt is een goeie aanzet’, zegt Gennez. ‘Vooral ook omdat ze eerst grondig bekeken hebben hoe ze de kosten konden drukken. In plaats van een exclusieve messenset te eisen (voor bijvoorbeeld de opleiding slagerij, red.), kan er goedkoper in groep aangekocht worden.’

‘Toverstafmaatregel’

Dat is het stappenplan dat de SP.A voor ogen heeft: eerst ervoor zorgen dat de scholen aan kostenbeperking doen, dan een maximumfactuur invoeren. En tenslotte ook bekijken hoe de werkingskosten voor de scholen verdeeld moeten worden. ‘En vooral niet beknibbelen in de werkingskosten, zoals dat nu door de regering gedaan wordt’, merkt Gennez op.

Bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) wacht nog op de nieuwe (en meer wetenschappelijke) analyses van de schoolkosten om een standpunt in te nemen over de maximumfactuur. Ze start volgende maand wel alvast met een proefproject om de kosten in scholen te drukken.

Meerderheidspartij N-VA is voorlopig niet te vinden voor de ‘toverstafmaatregel’, zoals parlementslid Koen Daniëls vanmorgen op Radio 1 de maximumfactuur omschreef. Hij stelt voor om studietoelagen te koppelen aan de gekozen studierichting: een hogere toelage voor een duurdere opleiding dus. ‘Maar dan geef je de scholen geen enkele incentive om de kosten te drukken’, reageert Gennez.

In de kritiek op de maximumfactuur is ook vaak te horen dat de scholen allerlei evenementen en activiteiten zullen moeten laten, mocht er een bovengrens komen aan de kosten. Denk aan een verre schoolreis in het laatste jaar, bijvoorbeeld. ‘Dat is een foute voorstelling’, stelt Gennez. ‘De maximumfactuur moet alles omvatten wat nodig is om een getuigschrift te halen. Een verre reis in het ASO, om een voorbeeld te noemen, valt daarbuiten. Die kan wel nog georganiseerd worden, maar mag geen verplichting zijn.’